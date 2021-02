Notte di spaccate a Pescara, colpito anche il ristorante "Dal Ruvido"

Non solo il tentato furto a 'Uza': sempre a Porta Nuova è stato amaro il risveglio anche per i titolari del noto esercizio commerciale che si trova a pochi passi dalla cattedrale di San Cetteo. Il bottino, tuttavia, è magro

Quella trascorsa è stata una notte di spaccate a Pescara, dal momento che è stato colpito anche il ristorante "Dal Ruvido" in via Conte di Ruvo. Non solo, dunque, il tentato furto a 'Uza': sempre a Porta Nuova è stato amaro il risveglio anche per i titolari del noto esercizio commerciale che si trova a pochi passi dalla cattedrale di San Cetteo.

Il bottino, tuttavia, è magro: come viene confermato dalla Questura, i ladri non hanno asportato che pochi spiccioli. Solo questo, infatti, è ciò che era contenuto in cassa in quel momento. Subito sul posto si è recata una pattuglia della squadra volante per effettuare i primi rilievi. Indagini in corso.