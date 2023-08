Sostituito il cassonetto di via Cavour senza maniglie e senza pedale [FOTO]

È stato sostituito in via Cavour il cassonetto per la raccolta differenziata del secco residuo che si presentava senza maniglie e senza pedale, causando di conseguenza disagi ai residenti. A causa di questo malfunzionamento, infatti, le donne anziane non riuscivano ad alzare il coperchio e, di conseguenza, si vedevano costrette a lasciare la spazzatura per terra, attirando la presenza di cani, gatti, topi e mosconi. Il risultato era che a volte toccava agli altri cittadini dover mettere questa immondizia dentro al bidone, oltre ovviamente al conferimento della propria.

È stata la consigliera comunale Zaira Zamparelli (Fratelli d'Italia) a interessarsi personalmente della problematica, risolta nel giro di pochi giorni con la rimozione del cassonetto difettoso e l'installazione di un nuovo contenitore per i rifiuti. Il problema era stato segnalato nelle scorse settimane sia al sindaco Carlo Masci sia ai funzionari di Ambiente, e adesso ha finalmente trovato un felice epilogo.