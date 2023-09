Sgomberati 4 alloggi popolari nel rione Fontanelle

Sono in totale 4 i provvedimenti di decadenza dell’assegnazione di altrettanti alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater e del Comune di Pescara nella mattinata di lunedì 25 settembre.

L’intervento, come informano dalla prefettura, riguarda immobili situati nel rione Fontanelle ed è stato realizzato da operatori delle forze di polizia, con l’ausilio di personale dell'Ater, del Comune di Pescara, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, del 118 e delle società erogatrici di energia e gas.

Tale attività deriva dalle linee di azione dettate dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo in seno al comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza pubblica cui ha fatto seguito, per la definizione del dispositivo, la convocazione di un apposito tavolo tecnico coordinato dalla questura.

«Costante, infatti, è l’attenzione che viene rivolta dalla prefettura e dai vertici istituzionali del territorio e delle forze di polizia al tema delle occupazioni arbitrarie di immobili, anche pubblici, che, in questa provincia, grazie al raccordo inter-istituzionale, ha portato a risultati di particolare rilievo come lo sgombero di circa 120 appartamenti siti nel cosiddetto ferro di cavallo nel quartiere Rancitelli a Pescara, successivamente demolito e dove sono in corso di realizzazione interventi di riqualificazione urbana, nonché di 60 appartamenti in via Lazio a Montesilvano», si legge in una nota, «su questa linea e in adesione agli indirizzi forniti dal ministro, nei giorni scorsi, è stata richiamata l’attenzione degli enti proprietari degli immobili sulla necessità di continuare nell’attività preventiva e di contrasto alle occupazioni irregolari e/o abusive di immobili pubblici, con un rinnovato rafforzamento delle iniziative di monitoraggio e controllo sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il prefetto Di Vincenzo coglie l’occasione per ringraziare ancora una volta le forze di polizia e tutte le altre componenti istituzionali per il lavoro svolto a tutela della legalità».

Nel frattempo la situazione di tensione nel rione Fontanelle resta alta e anche per la serata di oggi il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del M5s, annuncia una nuova ronda con i cittadini che scenderanno in strada.