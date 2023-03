Sfondano un posto di blocco con un'auto rubata e si dileguano nelle campagne di Spoltore: è caccia alla banda di malviventi [FOTO]

Sfuggono per due volte alle forze dell'ordine sfondando anche un posto di blocco della polizia che li aveva intercettati: due i colpi che avrebbero messo segno e ora è caccia alla banda di malviventi che si è dileguata nelle campagne spoltoresi. Quattro, spiega il comandante della polizia locale Panfilo D'Orazio, le persone a bordo della Volvo individuata una prima volta alle 18.30 a Villa Raspa proprio dagli agenti della polizia locale grazie all'alert lanciato telecamere che gli stessi hanno in dotazione.

Immediata la diramazione dell'allerta a polizia e carabinieri e l'avvio delle ricerche. Intorno alle 20 l'auto sarebbe ricomparsa in via Lago di Garda a Santa Teresa dove i quattro malviventi avrebbero compiuto un furto. Intercettati e bloccati dalle volanti della polizia avrebbero tentato prima di sfondare il posto di blocco perdendo la parte anteriore dell'auto e poi, inserita la retromarcia si sarebbero dileguati nelle campagne circostanti abbandonando il mezzo poco dopo. Possibile che nella movimentata serata abbiano compiuto anche un altro furto in appartamento a Villa Raspa.

Sul posto sono giunte due volanti della polizia, la squadra mobile, due gazzelle dei carabinieri e la scientifica per i rilievi. Proseguono in modo serrato le ricerche della banda di malviventi.

