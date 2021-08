Serra di marijuana in bagno, arrestato un pensionato a Loreto Aprutino [FOTO]

I carabinieri hanno trovato nella sua abitazione 20 piante di marijuana e 115 grammi di foglie essiccate già pronti per la vendita. L'uomo è finito in manette per produzione e spaccio di sostanza stupefacente

Aveva adibito a serra il bagno di casa, a Loreto Aprutino, con una vera e propria coltivazione di piante di marijuana nonché 115 grammi di foglie già essiccate e pronte per l’uso. E così un 55enne del posto, pensionato, è stato arrestato dai carabinieri del Nor di Penne per produzione e spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I militari dell'Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare, si sono trovati davanti a una scena inequivocabile: nel bagno c'erano delle lampade per fornire la luce a ciclo continuo alle piante, un sistema di areazione composto da filtri per l'eliminazione degli odori sospetti e un termometro per la misurazione della temperatura e umidità della serra indoor. In totale sono state sequestrate 20 piante di marijuana per un'altezza che variava dai 40 ai 70 centimetri e circa 115 grammi di marjuana già essiccata.