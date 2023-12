Girava in auto con tre coltelli: fermato in via Tavo e denunciato

Due coltelli indosso e uno sotto il sedile del passeggero, cioè quello che occupava al momento della perquisizione. Per questo un 45enne è stato denunciato per porto abusivo di armi: scattata anche la segnalazione all'autorità amministrativa per la cocaina per uso personale di cui è stato trovato in possesso.

Questo il bilancio dell'attività di controllo fatta dagli agenti della squadra volante in via Tavo la notte tra il 26 e il 27 dicembre. L'auto con a bordo due persone era stata fermata per un normale controllo. Il passeggero si sarebbe però mostrato nervoso muovendo continuamente le mani nelle tasche come se volesse nascondere qualcosa. Per questo gli agenti avrebbero deciso di proseguire con la perquisizione personale Gli hanno così trovato e sequestrato il coltello a serramanico che aveva in tasca e un altro coltello di 15 centimetri trovatogli sempre indosso. Un terzo coltello di 21 centimetri è stato invece rinvenuto sotto il suo sedile e sequestrato anche questo. Il 45enne non sarebbe stato in grado di giustificarne il possesso e così, portato negli uffici della questura, è stato denunciato in stato di libertà.