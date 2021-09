Sorpreso a rubare oggetti di valore in un'auto, giovane arrestato

Un 24enne pescarese è stato arrestato ieri, in flagranza, per furto aggravato dopo essere stato sorpreso da una Volante mentre stava rubando alcuni oggetti di valore all’interno di una Bmw. L'auto era posteggiata nel parcheggio di un’azienda in via Lago di Campotosto.

Dopo aver aperto la portiera dal lato del guidatore con un arnese da scasso, il giovane si è impossessato di un orologio e un paio di occhiali da sole, ma è stato beccato dagli agenti che lo hanno ammanettato. Nella giornata odierna verrà giudicato con rito direttissimo nel tribunale di Pescara.