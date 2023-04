Movida violenta, i video delle ultime risse diffusi dalla polizia

Le immagini diffuse dalla polizia fanno riferimento agli episodi valsi otto Daspo ad altrettante persone resesi protagonisti delle incredibili violenze. Solo a Pescara Vecchia, ha riferito il questore Luigi Liguori, sono stati almeno otto gli episodi registrati negli ultimi sei mesi, un po' troppi ha detto per il periodo invernale.

Fortunatamente in nessuno di questi le conseguenze sono state particolarmente gravi, ma questo anche grazie all'intervento immediato delle forze dell'ordine che spesso, ha sottolineato il questore, vengono chiamate da cittadini spaventati dalle scene che si trovano davanti. Certo è che a guardarle queste immagini vengono i brividi. Protagonisti sono giovani tra i 20 e i 25 anni italiani e stranieri. Nel video riferito alla prima rissa, quella scoppiata davanti ad un locale nei pressi del quartiere Zanni l'11 marzo, si vede chiaramente un uomo brandire un machete; nell'altro in cui si vede quanto avvenuto davanti ad un locale di Pescara Vecchia il 2 aprile fa invece specie vedere uno dei ragazzi preso a calci e lasciato immobile a terra.

L'azione di controllo sulla movida è stata intensificata, ha detto ancora Liguori, così come a funzionare è la collaborazione tra le forze dell'ordine, ma il suo appello è a tutti, in primis ai titolari dei locali, perché si assumano i giusti comportamenti al fine di garantire una movida sana dato che troppo spesso, ha precisato, protagonisti di episodi di violenza come questi sono persone in forte stato di alterazione causato da alcol e droga.