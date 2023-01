Ripristinata l'illuminazione pubblica in via Caduti per Servizio [FOTO]

Importanti novità in via Caduti per Servizio, a Fontanelle, rimasta più volte al buio in questi ultimi giorni: "Tutto risolto", ci fa infatti sapere il vice sindaco Gianni Santlli, che ieri aveva annunciato a IlPescara.it la sua intenzione di venire definitivamente a capo del problema. Ebbene, nella giornata odierna gli operai si sono recati sul posto per cercare il guasto, riuscendo nel loro intento.

Venerdì scorso, grazie all'intervento del consigliere comunale Cristian Orta, la luce era temporaneamente tornata, ma nelle ore successive l'illuminazione pubblica aveva continuato a essere presente sulla strada soltanto a fasi alterne. Cosa era successo?

È lo stesso Santilli a spiegarlo: "La corrente andava e veniva perché, con il freddo e anche la pioggia che era caduta in questo periodo, si erano create delle difficoltà. Abbiamo individuato il guasto dopo aver effettuato dei monitoraggi all'interno delle varie scatole di controllo, e adesso possiamo rassicurare i cittadini: tutto è tornato alla normalità".