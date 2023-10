Rimosse le cabine telefoniche in viale Muzii, è la fine di un'era [FOTO]

Come già annunciato mesi fa, sono iniziate in città le operazioni di rimozione delle cabine telefoniche. Nei giorni scorsi è toccato al punto Telecom situato in viale Muzii all'incrocio con viale Regina Margherita, proprio alle spalle dell'edicola. Gli addetti hanno provveduto a estrarre gli apparecchi telefonici dagli abitacoli (ci sono, infatti, delle precise procedure di smaltimento da rispettare) mentre il "corpo" della cabina, dopo essere stato svuotato, è stato prelevato da un camioncino, che lo ha agganciato e poi portato via.

Si "temeva" già da un bel po' l'arrivo di questo momento, e alla fine così è stato. L'Italia d'altronde ha già deciso da tempo di dire addio a questi simboli del passato, ormai da anni soppiantati dai cellulari. Le 16mila postazioni pubbliche presenti in strada saranno progressivamente rimosse: resteranno solo quelle che si trovano negli ospedali, nelle caserme o nelle carceri perchè lì svolgono ancora una funzione sociale. Stesso discorso per le cabine situate dove non arriva la copertura della rete mobile, per esempio nei rifugi di montagna.

Pescara, come detto, non è esente da questo passaggio a suo modo storico: d'altronde, avete mai più visto qualcuno utilizzare, anche solo una volta, questi dispositivi? Ecco: piaccia o no, erano purtroppo diventati inutili. Se n'è resa conto anche la stessa Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che dopo apposita consultazione ha riscosso il consenso, in larga misura, di tutti gli operatori, stabilendo così che Tim (una volta Telecom Italia, e ancor prima Sip) non è più obbligata a garantire il servizio pubblico e, pertanto, può iniziare a smantellarlo. Sarà comunque un processo graduale, al massimo per 30mila cabine all'anno, di cui diecimila impianti stradali.