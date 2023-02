Cumuli di rifiuti nei palazzi sgomberati, torna il degrado in via Lazio a Montesilvano [FOTO]

Sono nuovamente nel degrado i palazzi di via Lazio a Montesilvano che sono di proprietà del Comune di Pescara.

Dopo lo sgombero operato lo scorso anno per liberare gli edifici è andata deserta l'asta per la vendita dell'immobile.

E nella zona, attualmente disabitata e in abbandono, è tornato a regnare il degrado.

A segnalare questa situazione è il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del M5s: «Guardate in che condizioni ho trovato il palazzo della vergogna in via Lazio 61 a Montesilvano. Dopo tanta propaganda delle amministrazioni di Pescara e Montesilvano il palazzo è ancora in questo stato di estrema insalubrità dei luoghi. Ho scritto ulteriormente alle amministrazioni chiedendo una bonifica immediata ma a oggi nessuno mi ha risposto. I cittadini che vivono nelle abitazioni limitrofe hanno diritto a respirare aria buona non queste schifezze. Mi raccomando se vi va bene così rivotateli pure!».