Rider denunciato per sostituzione di persona: controlli a tappeto di carabinieri e polizia locale nel settore delivery

Un'imponente operazione nazionale ha visto impegnati anche i carabinieri della tutela del lavoro di Pescara che hanno controllato 9 rider della città impiegati nelle maggiori ditte del settore food delivery presenti. Un'operazione condotta in collaborazione con la polizia locale. Uno di loro è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica per il reato di sostituzione di persona. Sono gli stessi militari a farlo sapere.

L'azione si è svolta in tutto il Paese ed era finalizzata ad individuare forme di sfruttamento lavorativo nel settore. Partita dal nucleo ispettorato del lavoro di Milano ha coinvolto tutti i comandi provinciali e le polizie locali con 845 carabinieri impegnati (465 del comando tutela del lavoro e 380 dell'Arma territoriale) e 137 agenti della polizia locale.

Gli elementi raccolti nel corso dell’operazione, particolarmente significativi, potranno essere utili allo sviluppo di attività investigative di contrasto sull’intero territorio nazionale allo sfruttamento lavorativo dei rider e a garantirne le migliori condizioni operative e di sicurezza sul lavoro.