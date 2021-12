Ricercato per un altro furto, tenta di rubare merce in un supermercato: arrestato dalla polizia

Ha tentato di rubare mece da un supermercato la notte scorsa, ma è stato notato dagli addetti dell'attività che hanno allertato la polizia. In manette è finito un cittadino senza documenti del Gambia, che nelle tasche del giubbino aveva nascosto dei prodotti tentando di oltrepassare le casse. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante che lo hanno bloccato ed indagato per tentato furto.

Durante le procedure di identificazione è emerso che l’indagato di nazionalità gambiana era anche ricercato per la notifica di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di Lanciano il 21 ottobre scorso, in seguito ad un altro furto. Per lui, quindi, si sono aperte le porte della casa circondariale.