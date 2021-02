Ricercato per furto aggravato compiuto a Pescara, individuato e arrestato a Roma

In manette è finito un cittadino polacco che deve scontare una condanna emessa dal tribunale pescarese

Un cittadino polacco di 40 anni è stato arrestato dalla polizia a Roma in quanto aveva a carico un mandato di cattura per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato fermato da una pattuglia della polfer a Roma Ostiense durante i controlli per contrastare i flussi di cittadini stranieri irregolari nel nostro Paese.

Durante il controllo si è scoperto che deve scontare una pena di 4 mesi di reclusione e 120 euro di multa emessa dal tribunale di Pescara su richiesta della procura, per il reato di furto aggravato. Ora si trova in carcere.