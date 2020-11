Rapina alle Poste di via Monte Faito, bottino da 300mila euro e 3 dipendenti in ospedale. Emergono ulteriori dettagli in merito al colpo messo a segno questa mattina, attorno alle ore 13.30, nella filiale dei Colli. Come riferisce l'Ansa Abruzzo, il direttore, tre dipendenti e un'addetta alle pulizie sono finiti al Santo Spirito per accertamenti.

Due uomini con il volto coperto e armati di pistola hanno legato il personale dell'ufficio con alcune fascette da elettricista, e poi, minacciando i dipendenti, hanno preso i soldi che erano contenuti nella cassaforte. A quel punto sono scappati con il denaro. Il direttore, dopo la fuga dei malviventi, è riuscito a liberarsi e a lanciare l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia, con la squadra volante, la mobile e la scientifica.