Rapina con la pistola nel supermercato Conad di via Bologna

Una rapina con pistola è stata messa a segno nel supermercato Conad di via Bologna a Pescara.

Ad agire, intorno alle ore 14, sarebbe stato un uomo con il volto travisato da casco da moto.

Ha agito in pochi minuti per poi darsi alla fuga.

Al momento non si conosce l'importo della somma contante contenuta in 2 distinti registratori di cassa che sono stati presi di mira dal malvivente. Indagini in corso da parte dei carabinieri.