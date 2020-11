Ruba prodotti cosmetici in una parafarmacia e spintona l'addetta facendola cadere per fuggire, nei guai una donna

Una donna già nota alle forze dell'ordine è stata denunciata dai carabinieri del Nor della Compagnia di Pescara all'autorità giudiziaria perché ritenuta responsabile di una rapina impropria messa a segno in una parafarmacia.

I fatti risalgono allo scorso 7 novembre, quando la donna, O.C. 42 anni di Cappelle sul Tavo, in base alle indagine dei militari della sezione radiomobile, avrebbe rubato nella attività Fedelfarma in via Tiburtina Valeria.

La 42enne, alle ore 10:30 del 7 novembre sarbbe entrata nell'attività commerciale, e approfittando della distrazione di una addetta alle vendite, ha preso dagli scaffali espositori alcuni prodotti cosmetici per un valore di 250 euro.

Ma dopo essere stata scoperta, allo scopo di assicurarsi la fuga ha spintonato l'addetta facendola cadere. Subito dopo si è allontananata a piedi per le vie limitrofe. I militari sono arrivati all'identificazione della responsabile grazie alle testimonianze di alcuni presenti all'accaduto che hanno indicato di aver notato allontanarsi dalla scena una donna a bordo di una Citroen, parcheggiata tra le vie vicino al ferro di cavallo, indicando in maniera parziale la targa del veicolo. Veniva quindi visionato il sistema di videosorveglianza di cui è servita la parafarmacia per individuare la donna che è stata segnalata all'autorità giudiziaria.