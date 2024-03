Ruba merce in un supermercato e aggredisce dipendente per fuggire, denunciato per rapina impropria

Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla polizia alla locale Procura della Repubblica per il reato di rapina impropria nella tarda mattinata di sabato 23 marzo.

L’attività è stata avviata in seguito alla segnalazione pervenuta, nel primo pomeriggio di venerdì, alla centrale operativa da parte dei dipendenti di un supermercato del centro, dove, immediatamente prima, uno di loro sarebbe stato aggredito nel tentativo di fermare un uomo, reo di aver sottratto della merce dagli scaffali.

Giunti sul posto dopo la segnalazione pervenuta, gli agenti hanno avuto modo di apprendere che intorno alle ore 14:15, un uomo si era presentato nel supermercato e aggirandosi fra le varie corsie avrebbe occultato furtivamente della merce.

Vistosi scoperto con numerosi articoli visibilmente celati sotto i suoi indumenti, l’uomo è stato invitato dai dipendenti dell’attività commerciale a consegnare quanto sottratto. Nonostante ciò l’uomo, indifferente alle richieste che gli erano state avanzate, avrebbe raggiunto la porta di uscita, facendosi largo con una spinta all’indirizzo di un dipendente del punto vendita che nel frattempo si era frapposto per evitarne la fuga. Inseguito nell’area di parcheggio, il 44enne, salito a bordo della bicicletta, dopo un breve strattonamento, è riuscito a divincolarsi e fuggire, abbandonando la bicicletta. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno ricostruito velocemente la dinamica dei fatti e hanno acquisito la descrizione dell’uomo.

Nella tarda mattinata di ieri, gli operatori di un equipaggio della squadra volante, durante il normale pattugliamento, hanno notato la presenza di un uomo che si aggirava con fare sospetto in via del Circuito. In particolare, l’attenzione degli agenti si è subito concentrata sul soggetto, avente le medesime caratteristiche dell’autore dei fatti avvenuti il giorno prima. Gli operatori hanno quindi proceduto al controllo dell’uomo che, essendo sprovvisto di documenti, è stato condotto negli uffici della questura per essere identificato. Gli agenti, nel frattempo, hanno ricostruito con precisione quanto accaduto presso l’esercizio commerciale, pertanto, sulla base degli elementi emersi a suo carico, lo hanno denunciato per il reato di rapina impropria.