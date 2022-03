Paura al Lidl di via Socrate: dipendenti minacciati per farsi consegnare l'incasso

Paura al Lidl di via Socrate ieri sera intorno alle venti: un uomo, secondo quanto si è fin qui appreso, avrebbe minacciato con un oggetto, forse un arma, i commessi del supermercato per farsi consegnare quello che c'era in cassa. Questo è quanto i dipendenti hanno riferito agli uomini della volante coordinata dal dirigente Paolo Robustelli, intervenuti sul posto. Le indagini sono ancora in corso per capire cosa sia accaduto, se l'uomo avesse o meno un arma ed eventualmente cercare di identificarlo. Al vaglio degli inquirenti, al momento, ci sono le immagini riprese dalle telecamere.