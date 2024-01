Rapina una donna nel parcheggio di un supermercato, l'arrestato era stato denunciato sabato per un altro reato

Un uomo della provincia dell'Aquila è stato arrestato nella serata di lunedì 15 gennaio dalla squadra volante della polizia di Pescara con l'accusa di rapina. Come riporta l'agenzia LaPresse, l'arrestato, già noto alle forze dell'ordine, è ora in una camera di sicurezza degli uffici della questura, diretta dal questore Luigi Liguori, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto che si dovrebbe tenere nelle prossime ore.

L'uomo avrebbe strappato una borsa a una donna nel parcheggio antistante un supermercato del centro della città adriatica.

Lo stesso, negli ultimi giorni, è stato segnalato per reati predatori e denunciato per altri scippi e furti, tra cui quello ai danni di un maresciallo dei carabinieri in congedo.