Rapinò una donna in centro: individuato e denunciato dai carabinieri il responsabile

Un giovane senza fissa dimora cittadino del Gambia, è stato individuato e denunciato dai carabinieri della stazione di Pescara Scalo, in quanto responsabile di una rapina avvenuta il 23 dicembre scorso ai danni di una donna. In quell'occasione, verso le 13,30 il giovane si era avvicinato ad una donna che stava camminando in centro lungo corso Vittorio Emanuele II, e dopo averla spintonata più volte con la spalla le ha rubato dall'interno della borsa a tracolla il telefono cellulare, per poi darsi alla fuga. La vittima della rapina aveva fornito ai carabinieri una descrizione dettaglia del soggetto, permettendo così, grazie alle indagini dei militari, di rintracciarlo proprio lungo corso Vittorio Emanuele II.