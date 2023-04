"Lo sportello si è rotto e il mio collega stava volando via dal furgone", il racconto del conducente del portavalori schiantatosi in A25

La guardia giurata che era al volante del furgone portavalori dell'Ivri che mercoledì 26 aprile è stato coinvolto in un pauroso incidente lungo l'autostrada A25 racconta quei minuti di vera paura e di come abbia salvato il collega che era seduto al suo fianco.

Il sinistro si è verificato all'altezza del casello di Torre de' Passeri dell'autostrada che collega Pescara a Roma.

Il conducente del mezzo ha perso improvvisamente il controllo del veicolo per cause in corso di accertamento.

Il mezzo è andato a sbattere con violenza prima contro il muro posto sulla destra della carreggiata e poi contro il guard-rail centrale facendo una vera e propria carambola. Tutti e tre gli occupanti sono rimasti feriti e due di essi in ospedale hanno dovuto anche sottoporsi a intervento. Ma la guardia giurata che era seduta sul lato passeggero ha rischiato di morire visto che il suo sportello dopo il primo urto si è aperto e lui ha rischiato di essere sbalzato fuori dall'abitacolo. Ma la prontezza del suo collega, che l'ha ripreso prima che fosse troppo tardi ha evitato il peggio.

A soccorrerli sono stati prima i vigili del fuoco del Distaccamento di Alanno, che hanno liberato i tre feriti dalle lamiere, e poi i soccorritori del 118 che li hanno accompagnati in ospedale.