Prova a rubare smartphone a ragazzo davanti alla stazione e lo colpisce con un pugno, arrestato

Episodio di violenza nei pressi della stazione centrale ferroviaria di Pescara nel fine settimana appena trascorso.

Sul posto si è infatti reso necessario, su disposizione della sala operativa della questura, l'intervento della polizia.

La segnalazione indicava un uomo che aveva provato a rubare, con violenza, uno smartphone a un ragazzo.

Gli agenti delle volanti hanno appurato che Immediatamente prima, infatti, mentre il giovane, un ragazzo di 19 anni, in compagnia di alcuni amici, parlava la telefono, sarebbe stato avvicinato da un uomo che, con una mossa fulminea, avrebbe tentato di sfilargli il cellulare.

Il 19enne, che aveva subìto il tentativo di furto, è riuscito a impedire che il telefono gli venisse sottratto, stringendolo a sé con entrambe le mani. L’aggressore, intenzionato a raggiungere il suo obiettivo, avrebbe tentato nuovamente di afferrare il costoso telefono, colpendo contestualmente il giovane proprietario con un violento pugno al volto. Anche in tal caso, il reo non ha raggiunto il suo scopo e si è dato alla fuga, venendo però seguito a distanza da un amico dell’aggredito, che ha contattato il 113 e ha indicato all’operatore la via di fuga del 26enne e la sua descrizione. Immediatamente, le volanti si sono portate nella via indicata dal segnalante, individuando l’autore del tentativo di rapina, che è stato raggiunto e bloccato a meno di 600 metri dal luogo del fatto. A meno di sei minuti dall’aggressione, l’uomo è stato accompagnato in questura dagli agenti. Dopo le formalità di rito, il 26enne è stato accompagnato in arresto per tentata rapina e condotto nel proprio domicilio di Pescara in attesa della convalida della misura precautelare adottata.