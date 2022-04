Processo alla mafia nigeriana "Black Axe", chieste condanne da 6 a 14 anni di reclusione

Si è tenuta stamane, davanti al gip di L'Aquila Baldovino De Sensi, la nuova udienza del processo alla mafia nigeriana "Black Axe" a carico dei sei imputati che hanno optato per il rito abbreviato. Il pm Stefano Gallo, titolare della complessa indagine investigativa denominata "Hello Bross", ha svolto la sua requisitoria per circa 5 ore, evidenziando sia la panoramica generale del "cult" nigeriano sia la posizione specifica di 3 dei 6 imputati.

Al termine il pubblico ministero ha chiesto, per i due uomini considerati ai vertici dell'associazione, la condanna rispettivamente a 14 anni e 10 anni e 8 mesi di reclusione, mentre per il detenuto considerato mero partecipe del sodalizio criminale sono stati chiesti 6 anni e 8 mesi di reclusione. Alla scorsa udienza, celebratasi a febbraio, la pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 14 anni di reclusione per il sodale considerato il "braccio destro" del capo della mafia nigeriana, difeso dall'avvocato Carlotta Ludovici.

Quest'ultima precisa che "per tutti gli imputati la contestazione più grave è l'associazione di stampo mafioso, oltre ai reati-fine contestati a vario titolo, dalle truffe "romantiche" all'indebito utilizzo di carte clonate, dall'utilizzo di passaporti falsi alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, allo sfruttamento della prostituzione e ad altri reati". Gli altri imputati coinvolti in questa vicenda giudiziaria hanno invece optato per il rito dibattimentale.

L'udienza, che si è svolta in videoconferenza perché tutti gli imputati sono detenuti in varie case circondariali dislocate sul territorio nazionale, è stata aggiornata a maggio, quando il pm terrà la requisitoria per gli ultimi due detenuti incriminati nel processo; seguirà poi la discussione finale dei difensori dei sei imputati. Nella stessa giornata è attesa l'emanazione della sentenza, con cui si concluderà il processo di primo grado.