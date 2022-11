Picchia la moglie per anni, uomo finisce in manette

Un 40enne di Silvi è stato arrestato dai carabinieri del posto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo quanto accertato dalle indagini, infatti, l'uomo avrebbe picchiato sua moglie per anni. Tutto è partito quando i militari dell'Arma sono stati chiamati dai residenti del condominio dove la coppia vive, segnalando una lite che si stava verificando nel loro appartamento.

I carabinieri, giunti prontamente sul posto, avrebbero accertato l’aggressione, verificando lesioni sulla vittima che sono state giudicate guaribili in 7 giorni. La donna è stata medicata nell’ospedale di Atri, mentre il marito è finito in manette ed è stato trasferito nel carcere di Chieti, in attesa dell’interrogatorio da parte del giudice per le indagini preliminari.