Condannato e arrestato 42enne di Pescara per spaccio di droga e altri reati

Un pescarese di 42 anni, A.D.S, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del Nor di Pescara in quanto destinatario di una condanna a 3 anni 11 mesi e 3 giorni come cumulo di pene per vari reati, emessa dalla procura del tribunale di Pordenone.

Il pescarese, oltre alla detenzione dovrà anche pagare una multa pari a 64.250 euro per spaccio di stupefacenti e altri reati. Ora si trova nel carcere di Rebibbia a Roma.