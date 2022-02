Multate 20 persone in un giorno perché sprovviste del green pass

Sono ben 20 in una sola giornata le persone multate dalle forze dell'ordine in quanto sprovviste del green pass.

I controlli, come tradizione da qualche tempo, vengono rafforzati nel corso del fine settimana come disposto dalla prefetto Giancarlo Di Vincenzo.

Domenica scorsa, 13 febbraio, sono state scoperte e multate 20 persone che non avevano la certificazione verde sulle 257 controllate.

Un numero molto alto se si considera che ieri e l'altro ieri e da giovedì a sabato scorso non era stata elevata alcuna contravvenzione nonostante siano state sottoposto a controllo centinaia di cittadini. Si deve tornare al 9 febbraio per trovare due persone multate su 363 controllate. Invece nessuna sanzione è stata elevata nell'ultima settimana nei confronti di attività ed esercizi commerciali.