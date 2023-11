Controlli straordinari della polizia in città, denunciate 5 persone

Operazione di controllo straordinario del territorio a Pescara disposta dal questore Luigi Liguori che ha portato, tra gli altri risultati, alla denuncia di 5 persone.

Le attività di rafforzamento, concordate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno riguardato diversi quartieri della città, sia centrali che periferici.

L'obiettivo, come ricordano dalla questura, è quello di contrastare fenomeni di illegalità che portano a una percezione di insicurezza nei cittadini, nonché quello di prevenire episodi di microcriminalità, spaccio di sostanze stupefacenti e di reati contro il patrimonio, oltre che alla verifica della regolare presenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale. Nel dispositivo sono stati impiegati 12 equipaggi della questura di Pescara e del reparto prevenzione crimine Abruzzo con l'ausilio dell’unità Cinofila antidroga.

In totale sono stati controllati 69 autoveicoli e oltre 140 persone di cui 54 con precedenti penali e/o di polizia. Tra l’altro, il dispositivo della polizia ha effettuato nove posti di controllo predisposti lungo le principali arterie stradali cittadine. Nel corso dell’operazione sono state denunciate 5 persone di cui tre per inottemperanza alle norme sull’immigrazione, una per inottemperanza alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da Pescara e una persona per il reato di evasione. Tre giovani sono stati inoltre segnalati all’autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.