Perseguita la ex compagna dopo la fine della loro relazione: scatta il divieto di avvicinamento

I carabinieri della stazione di Spoltore, in collaborazione con i militari della compagnia di Chieti, hanno notificato ieri 6 settembre ad un 35enne il divieto di avvicinamento alla ex compagna residente nel Comune di San Giovanni Teatino.

L'uomo, infatti, non aveva accettato la fine della loro relazione e quindi ha messo in atto atteggiamenti persecutori nei confronti della donna, con messaggi e peditamenti. Qualche giorno fa aveva notato la ex per strada, ed era riuscito a sottrarle il cellulare e le chiavi dell'auto per impedirle di raggiungere il luogo di lavoro.