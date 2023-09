A Penne il raduno d'auto d'epoca "Ruote nella storia"

SI chiama "Ruote nella storia" il raduno d'auto d'epoca che si terrà domenica primo ottobre a Penne. L'iniziativa è organizzata da Aci Storico ed è patrocinata dall'amministrazione comunale e dall'associazione "Borghi più belli d'Italia" di cui Penne fa parte.

I partecipanti si raduneranno alle 9,30 a Collecorvino in viale Italia 16 per le iscrizioni e ci sarà la partenza della carovana verso Penne. con arrivo previsto fra le 10,30 e le 11 in piazza Luca da Penne con l'esposizione delle auto storiche. Alle 11 i saluti istituzionali nella sala consiliare del Comune e alle 11,30 la visita guidata ai musei cittadini. Subito dopo la partenza per contrada Campetto dove ci sarà il pranzo e i saluti nel pomeriggio.