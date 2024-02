Avvistato a Penne un lupo nella zona di Colleromano [VIDEO]

Continuano gli avvistamenti di lupi nel Pescarese. Dopo il lupo segnalato a Pescara colli nella zona di via monte di Campli, nella serata del 15 febbraio un altro esemplare è stato avvistato a Penne, nella zona del convento di Colleromano come mostra un video pubblicato su Facebook da un utente in un gruppo di Penne. Negli ultimi mesi in diverse occasioni gli animali sono stati notati non solo in luoghi non lontani dalle montagne o da boschi, ma anche in centri urbani come Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo.