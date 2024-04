Divieti e modifiche alla viabilità a Penne per il passaggio del Giro d'Abruzzo

Venerdì 12 aprile in occasione della tappa del Giro d'Abruzzo che interesserà il territorio comunale di Penne, l'amministrazione comunale ha comunicato una serie di chiusure e modifiche alla viabilità che interesseranno la statale 81 e le seguenti strade:

Ponte Alzapone, Collemaggio, Baricelle, San Rocco, zona Ospedale, viale Ringa, circonvallazione Aldo Moro, rotatoria San Francesco, via Nazareno Fonticoli, centro sportivo, ponte Sant'Antonio, San Pellegrino e bivio Civitella. Le chiusure saranno attive dalle 11,15 alle 13 o comunque fino a quando sarà completato il passaggio della carovana. Per informazioni è possibile contattare la polizia locale. Su tutto il circuito sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati della carreggiata.