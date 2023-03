Delegazione spagnola a Penne per il progetto europeo sulla difesa del suolo dai cambiamenti climatici [FOTO]

Nuovo passo in avanti per la realizzazione del progetto europeo fra il Comune di Penne e il Comune spagnolo di Tavernes de la Valldigna.L'obiettivo è quello di realizzare un progetto per lla difesa del suolo nell'ambieto dei cambiamenti climatici. Nei giorni scorsi, una delegazione spagnola è arrivata nella città vestina, e dopo aver incontrato il sindaco Gilberto Petrucci e gli altri componenti dell'amministrazione comunale, ha visitato la riserva regionale "Lago di Penne" e il centro storico. Visitata anche l'area della frana di Collalto, alla presenza dei Tecnici comunali e del direttore dell'area protetta. Il progetto - che sarà illustrato domani - sarà finanziato dalla Comunità europea. Tra le ipotesi c'è la realizzazione di un parco fluviale nella zona Cascatelle per attività turistica.

La visita è proseguita con il secondo giorno di attività mercoledì 29 marzo con il tavolo di lavoro coordinato dall'assessore Valentina Chiarella. Hanno partecipato anche i tecnici della Comunità Europea, presenti a Penne e gli assessori Baldacchini, Campitelli e Camplese che hanno illustrato alcune iniziative amministrative, individuato un punto comune per aderire a bandi europei sulla difesa del suolo e per la mitigazione del dissesto idrogeologico. La delegazione ha visitato anche i cantieri aperti nella città di Penne attraverso l'iniziativa "Trekking urbano": i progetti delle opere pubbliche mirati alla rigenerazione urbana sono stati illustrati dal responsabile dell'area tecnica, Piero Antonacci, e dal funzionario Giovanni Savini.