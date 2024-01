A Penne chiude per lavori l'ufficio postale della circonvallazione Aldo Moro

A Penne l'ufficio postale di circonvallazione Aldo Moro chiude al pubblico per diversi mesi al fine di implementare i servizi, ristrutturare i lavori e l'installazione di nuove tecnologie nell'ambito del progetto Polis. Lo ha fatto sapere il sindaco Gilberto Petrucci: la struttura sarà chiusa dall'8 gennaio fino all'ultimazione dei lavori la cui conclusione, secondo i tecnici, è prevista per aprile prossimo. Dal 10 gennaio, Poste Italiane ha attivato in località Fonte Nuova (nei pressi del terminal degli autobus Valentino Ambrosini) un ufficio temporaneo, dotato anche di Atm Postmat fruibile h24. L'ufficio provvisorio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 19.05; il sabato dalla ore 8.20 alle 12.35.

Il progetto Polis, al quale ha aderito l'amministrazione comunale di Penne, prevede la realizzazione dello "Sportello unico" per i centri dell'area vestina: si potranno ottenere documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero/esenzione del Canone Rai e la visutalizzazione dei cedolini Inps. Si potrà anche richiedere e rinnovare il passaporto.