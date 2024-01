A Penne pubblicato il bando per sei posti nel servizio civile

Pubblicato il nuovo bando per il servizio civile universale, che vede 6 posti a disposizione nel Comune di Penne. In particolare i progetti, rivolti a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, sono due. Il primo è “Storie, esperienze e culture, percorsi di studio e scoperta” con tre posizioni da impiegare nel museo di arte moderna e contemporanea (Mamec); il secondo progetto è “partecipazione e protagonismo: percorsi di cittadinanza attiva”, con sede nel palazzo del Municipio, con tre posizioni aperte. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 15 febbraio 2024.

Il servizio civile prevede una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali con un contratto che vede la corresponsione di un assegno mensile di 507,30 euro. La candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line. Gli aspiranti operatori volontari devono, infatti, presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda onlLine (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

L'assessore Emidio Camplese:

“Il servizio civile universaleè una grande opportunità per i giovani poiché le attività proposte forniranno loro un arricchimento formativo e professionale prezioso per il loro futuro percorso lavorativo”. Per ulteriori informazioni: Cooperativa sociale Labor, Via Patini n. 7 – Roseto degli Abruzzi. Orario di Apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30/12.30 – 15.30/17.30 - telefono 085 4168277.