Paura a Penne per un'auto a fuoco in via Aldo Moro vicino a una scuola durante l'orario di uscita [VIDEO]

Momenti di apprensione per un'autovettura avvolta improvvisamente dalle fiamme lo scorso 20 settembre durante l'ora di punta, vicino a una scuola

Minuti di apprensione lunedì 20 settembre attorno alle 13 a Penne, dove un'auto è andata improvvisamente a fuoco. La vettura si trovava lungo via circonvallazione Aldo Moro durante vicina a due istituti scolastici nella fascia oraria di uscita dei ragazzi. Sul posto sono immediatamente intervenuti due agenti della polizia locale, che si trovavano a pochi metri per monitorare proprio l'uscita dagli edfici scolastici degli alunni, che hanno subito allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Penne. La circolazione stradale è stata interrotta per qualche minuto.