Paura nel parcheggio del distretto sanitario nord per un'auto a fuoco [VIDEO]

Momenti di apprensione nella mattinata di giovedì 11 maggio per un veicolo andato a fuoco nel parcheggio antistante il distretto sanitario di Pescara nord. Per cause ancora da chiarire, un Fiat Doblò ha preso fuoco attirando l'attenzione del personale e delle molte persone che si trovavano in quel momento nel distretto. L'episodio è avvenuto poco prima delle 11 e sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara con un mezzo, che ha spento nel giro di pochi minuti l'incendio. Presente anche la polizia.

