Pacco sospetto su una panchina, chiuso un tratto di via Italica [FOTO]

Un pacco sospetto è stato lasciato su una panchina in via Italica nella zona di Porta Nuova a Pescara.

Il pacco, ovvero una piccola scatola di cartone di colore bianco, è situato nel tratto compreso tra via dei Peligni e via dei Marsi.

Per precauzione la strada è stata chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Mentre gli agenti della polizia municipale sono nelle strade limitrofe per regolare il traffico e per impedire il passaggio dei veicoli. Il timore è che possa trattarsi di un pacco bomba e per questo motivo è scattata la classica procedura che si tiene in queste occasioni. È atteso l'arrivo del nucleo artificieri che valuterà il pacco sospetto. Al momento alunni e studenti delle scuole presenti nelle vicinanze non sono stati evacuati mentre è stato impedito l'ingresso a chi è arrivato dopo.

AGGIORNAMENTO ORE 9:45: il pacco è stato fatto brillare dagli artificieri e non si trattava di un ordigno esplosivo.