Operazione interforze in via Lago di Capestrano: sequestrate 18 vetture e una roulotte usata per consumare stupefacenti

Operazione interforze nella giornata di mercoledì 15 novembre a Rancitelli, in via lago di Capestrano. Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci che ha spiegato che nell'intervento erano presenti 15 agenti della polizia locale assieme ai carabinieri, alla guardia di finanza e alla polizia di Stato. Il primo cittadino ha riferito:

"Nell'operazione sono state sequestrate 18 auto senza assicurazione, o con targa falsa o dichiarate rottamate, oltre a una roulotte utilizzata per consumare sostanze stupefacenti. Non sono mancati momenti di tensione, gestiti in maniera puntuale dalle forze dell'ordine. Proseguiamo con la nostra attività di controllo del territorio, soprattutto nelle zone più a rischio, per dare risposte concrete alla richiesta di Sicurezza avanzata dai cittadini perbene.

Il mio ringraziamento sentito va a tutti coloro che ogni giorno agiscono in silenzio per rendere la nostra città più tranquilla e più vivibile."

Ricordiamo che qualche settimana fa era stato il candidato sindaco e consigliere regionale Domenico Pettinari ad accendere i riflettori su via lago di Capestrano, in particolare in alcuni civi dei palazzi popolari dove si sarebbe spostata la gran parte dello spaccio e del consumo di stupefacenti dopo l'abbattimento del ferro di cavallo in via Tavo.