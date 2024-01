Omicidio in via Gran Sasso, accoltellato a morte un uomo [FOTO-VIDEO]

Omicidio in via Gran Sasso, a Pescara, dove è stato accoltellato a morte un 44enne al culmine di una lite, vista da alcuni passanti che hanno avvisato il 112 ma, all'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo era già deceduto. La vittima sarebbe un cittadino del Bangladesh. Il corpo senza vita dello straniero è stato ritrovato nella mattinata di giovedì 4 gennaio davanti a una palazzina al civico numero 17.

Sul posto si sono recati i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Pescara, coordinati dal colonnello Riccardo Barbera, e un'ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. È inoltre intervenuto il medico legale Ildo Polidoro. Per poter effettuare tutti i rilievi del caso è stato temporaneamente chiuso l'ingresso del ponte Flaiano, inibendo alla circolazione veicolare tutto il tratto da e verso via Gran Sasso. Intanto sono già stati ascoltati diversi testimoni.