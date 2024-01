Disposta l'autopsia per l'uomo ucciso a coltellate in via Gran Sasso [FOTO]

È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo di 44 anni del Bangladesh che nella mattinata di giovedì 4 gennaio sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite in via Gran Sasso a Pescara.

Come riporta l'agenzia LaPresse, in base alle prime sommarie informazioni l'uomo sarebbe stato colpito più volte con un coltello e un fendente avrebbe attinto un organo vitale.

Sul posto, intorno alle ore 10:30, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso.

A segnalare la lite in corso sono alcuni passanti e alcuni automobilisti ma all'arrivo di sanitari e militari l'uomo era già privo di vita. Il sostituto procuratore Andrea Papali ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima e l'anatomo-patologo Ildo Polidoro ha già provveduto a una prima ricognizione cadaverica. È il secondo accoltellamento dall'inizio dell'anno in città, il primo è avvenuto in via Lago di Capestrano e riguarda un senegalese 40enne, già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga, rimasto gravemente ferito da un fendente al torace. La vittima, riversa a terra in una pozza di sangue è stata soccorsa da un passante e ricoverata al Santo Spirito di Pescara, 30 i giorni di prognosi per il 40enne e sul caso indaga la polizia.