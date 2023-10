Omicidio Albi, avviso di conclusione indagini per tre uomini

Sono tre gli uomini i cui avvocati hanno ricevuto nella mattinata di martedì 24 ottobre l'avviso della conclusione delle indagini preliminari relative all'omicidio dell'architetto Walter Albi.

Albi venne raggiunto da diversi colpi di pistola mentre era seduto a uno dei tavolini del "Bar del Parco" lungo la strada parco a Pescara il primo agosto del 2022.

Insieme a lui anche l'ex calciatore Luca Cavallito che rimase gravemente ferito ma che riuscì miracolosamente a salvarsi.

Dopo le indagini coordinate dai magistrati della Procura, guidati da Giuseppe Bellelli e composto dal procuratore aggiunto Anna Rita Mantini e dal sostituto procuratore Andrea Di Giovanni, sono tre gli uomini risultati indagati: Cosimo Nobile, come presunto esecutore dell’agguato, Maurizio Longo e Natale Ursino, quest’ultimo legato alla ‘Ndrangheta e ritenuto il presunto mandante. Nobile e Longo sono attualmente in carcere a Pescara, mentre Ursino è a piede libero. I rispettivi avvocati hanno adesso 20 giorni di tempo per preparare eventuali memorie o chiedere di essere ascoltati dai magistrati.