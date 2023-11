A distanza di una settimana nuovo incendio nella ditta di rifiuti di Città Sant'Angelo

Ancora un incendio nella ditta che tratta rifiuti di Città Sant'Angelo. Una settimana fa, infatti, un rogo aveva interessato il piazzale della ditta, mentre nella serata del 7 novembre le fiamme hanno interessato la parte interna dello stabilimento. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi e due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara che hanno domato il rogo. Sul posto, ancora una volta, anche il sindaco Matteo Perazzetti che ha monitorato la situazione per capire se ci potessero essere potenziali rischi per la salute dei cittadini a causa dei fumi e delle sostanze sprigionate dalle fiamme.

Lo stesso Perazzetti, lo ricordiamo, già in occasione dell'incendio della scorsa settimana aveva ribadito il parere contrario del Comune per la presenza di quell'azienda, considerando anche il grosso incendio che nel 2011 aveva interessato la ditta e che era stato domato dopo diversi giorni di lavoro costante dei vigili del fuoco. Perazzetti aveva anche lanciato un appello alla Regione per rivedere l'autorizzazione ad operare per l'azienda in Piano di Sacco considerando i potenziali rischi ai quali sono esposti da anni i cittadini angolani.