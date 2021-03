Norme anti Covid, dall'inizio del 2021 multate 888 persone nel Pescarese e 34 attività commerciali

Lo ha reso noto la prefettura aggiungendo che anche per il fine settimana in arrivo è previsto un potenziamento dei controlli per il rispetto delle norme legate soprattutto agli spostamenti fra comuni

Nuovo fine settimana all'insegna dei controlli serrati nel Pescarese per il rispetto delle normative anti Covid. Lo ha fatto sapere la prefettura a seguito della riunione tecnica che si è tenuta giovedì 11 marzo, con le forze dell'ordine che per la giornata odierna 12 marzo e per domenica 13 marzo intensificheranno i controlli nel capoluogo e negli altri centri con misure restrittive e in tutta la provincia di Pescara, con particolare attenzione alla mobilità infracomunale per il capoluogo, dove saranno intensificati i controlli lungo la riviera anche con personale a piedi.

Solo a Pescara, per oggi e domani sono previsti oltre 100 uomini in azione. Dal primo gennaio 2021 nel Pescarese sono state controllate complessivamente 22.929 persone e 1.866 esercizi commerciali: 888 le sanzioni a cittadini e 34 ad esercizi commerciali. Per 20 è scattata anche la chiusura per cinque giorni. Il prefetto ha aggiunto: