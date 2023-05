Erano di Pescara i due alpinisti morti sul Gran Sasso, uno era una esperta guida alpina

Erano di Pescara i due alpinisti morti sulle montagne abruzzesi sabato 27 maggio.

Come riferisce l'Adnkronos, uno dei due era una guida alpina esperta.

Il tragico incidente è avvenuto sul Corno Piccolo mentre i due erano in cordata e stavano risalendo il canale Sivitilli, sul versante dei Prati di Tivo, quindi teramano.

Quando, per cause in corso di accertamento, sono precipitati lungo la parete di roccia, un tratto con la neve e poi sui massi e sono morti. Sul posto il soccorso alpino con gli operatori del 118. Ma non sono serviti interventi sanitari. L'allarme sarebbe stato lanciato da altri alpinisti. A perdere la vita sono stati la guida alpina Raffaello Toro, 48 anni, di Caramanico Terme, molto conosciuta e apprezzata per la profonda conoscenza che aveva della montagna, faceva anche parte del Collegio Guide Alpine Abruzzo, e Gianluca Camplone, 51 anni di Pescara.