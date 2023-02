"Tamponato" il danno all'adduttrice Giardino: per rivedere l'acqua sgorgare dai rubinetti ci vorrà qualche ora [VIDEO]

Hanno lavorato tutta la notte gli uomini dell'Aca per riparare l'adduttrice "Giardino" di Sambuceto, nel Comune di San Giovanni Teatino tra via Caldarelli e via Spoleto. "Il guasto è stato tamponato", fa sapere il sindaco Giorgio Di Clemente come riferisce ChietiToday che stanotte si è recato sul posto documentando l'incessante lavoro portato avanti dalle squadre dell'Azienda acquedottistica.

Il danno si è verificato all'adduttrice che porta l'acqua anche a Pescara intorno alle 20 di venerdì 3 febbraio. Una rottura ha costretto alla chiusura della centrale idrica di Chieti lasciando "a secco" Pescara (eccetto che la zona dei Colli), tutto il territorio di San Giovanni Teatino e Torrevecchia Teatina. Un'operazione necessaria per consentire agli operai di intervenire, come fa sapere lo stesso primo cittadino spiegando che la perdita di risorsa è stata ingente, con i mezzi pesanti.

Secondo quanto scritto dal sindaco "a breve tutto dovrebbe tornare a regime", ma secondo quanto comunicato ieri dall'Aca l'acqua non tornerà prima del tardo pomeriggio visto il tempo necessario per rimettere in pressione la rete.