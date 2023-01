Causa neve chiusa in entrambe le direzioni la statale di Caramanico Terme

Chiusa temporaneamente in entrambe le direzione la statale 487 di Caramanico Terme dal chilometro 29 al chilometro 48 a causa della neve.

Lo comunica l'Anas presente sul posto con le sue squadre e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.