Imbrattate dai vandali le mura dell'istituto alberghiero 'De Cecco' [FOTO]

Amara scoperta stamani all’istituto alberghiero ‘De Cecco’. Nella notte, infatti, ignoti hanno imbrattato le mura esterne della scuola, tra via dei Sabini e via dei Peligni, con scritte di vario tipo, suscitando l'indignazione della dirigente Alessandra Di Pietro: “Questo atto vandalico - ha commentato - è il frutto di una bravata che però, e ritengo fondamentale sottolinearlo, nulla ha a che fare con la nostra scuola e i nostri ragazzi. Nel nostro istituto crescono uomini e donne professionisti del futuro, ragazzi che ogni mattina entrano in aula con un solo obiettivo: formare la propria personalità, conoscere il mondo, prepararsi al lavoro e allo studio. E non hanno tempo per scorribande vandaliche contro il patrimonio collettivo. Perché quelle mura imbrattate sono soprattutto un danneggiamento del patrimonio pubblico e come tale andrà perseguito. Già nella mattinata odierna, a seguito di denuncia, ci sono stati i rilievi di polizia scientifica e Digos e sono convinta che le immagini delle telecamere ci permetteranno di individuare la vile mano che ha approfittato del buio per dare sfogo alle proprie frustrazioni. Una volta individuato chiederemo che sia lui stesso a essere impegnato in opere di pulizia e bonifica della scuola”.

Sull'episodio si registra la presa di posizione anche del personale docente e non docente, che parla di "un gesto di enorme gravità che offende, oltre alla dirigenza, anche i docenti, il personale Ata e, non ultimi, gli studenti e le loro famiglie. Un’anonima mano, vile al pari di quella degli odiatori della Rete, ha gettato fango su una comunità educante che ogni giorno, nel quotidiano lavoro didattico come in occasione dei numerosi eventi culturali e formativi, è impegnata in un’opera educativa incessante e di alta qualità, come testimoniato dagli apprezzamenti che arrivano sia dal mondo delle Istituzioni, sia da quello delle professioni. Di fronte a un gesto che condanna innanzitutto il suo autore, incapace di affrontare un sereno e civile confronto nelle sedi opportune, il personale tutto dell’Istituto esprime piena e incondizionata solidarietà alla dirigente scolastica e, al contempo, difende il ruolo, il prestigio e l’onore della scuola".