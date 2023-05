Civitella Casanova piange Umberto Graziani, uno degli ultimi partigiani abruzzesi: avrebbe compiuto 100 anni a dicembre

Civitella Casanova piange Umberto Graziani, uno degli ultimi partigiani abruzzesi. L'uomo avrebbe compiuto 100 anni a dicembre. Dall'amata frazione di Vestea il giovane Graziani si ritrovò, appena ventenne, a combattere come partigiano aderendo alla brigata Rab, l'esercito di liberazione delle terre slave dall'oppressione nazifascista, animato profondamente dagli ideali di libertà e democrazia.

L'ultima sua apparizione pubblica risale alla scorsa estate, sempre a Vestea, durante la presentazione del libro di Roberto Delle Cese che aveva raccolto le sue memorie, intitolato "Umberto Graziani. Un partigiano abruzzese nella Brigata Rab". Con un linguaggio originale e autentico, le memorie di Graziani degli anni 1941-1944 forniscono un resoconto dettagliato del campo di internamento fascista di Kampor, nell'isola di Arbe in Croazia e di vicende legate alla resistenza jugoslava a cui parteciparono anche partigiani italiani.

Nella sua testimonianza, l'anziano partigiano racconta gli anni della giovinezza in Abruzzo, soffermandosi sulle circostanze che lo indussero a maturare la scelta di diventare partigiano. La decisione di combattere per un futuro migliore, contraddistinto dagli ideali di giustizia e libertà, fu il risultato di una coscienza politica maturata fin da ragazzo durante il fascismo e successivamente elaborata nel corso del periodo bellico.

Il Comune di Civitella Casanova scrive sulla propria pagina Facebook: "Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia Graziani per la grave perdita". E la sezione pescarese dell'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) aggiunge: "Non avremo mai le parole per ringraziarti per la scelta che facesti e per essere stato dalla parte giusta, Umberto. Che la terra ti sia lieve".