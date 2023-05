A Villa Raspa di Spoltore i funerali di Raffaello Toro, la guida alpina morta sul Gran Sasso

Si terranno lunedì 29 maggio i funerali di Raffaello Toro, la guida alpina di 47 anni che ieri pomeriggio è morto sul Gran Sasso insieme al 51enne Gianluca Camplone. Le esequie sono in programma alle ore 10:30 nella chiesa parrocchiale di San Camillo de Lellis a Villa Raspa di Spoltore. L'uomo lascia la moglie Francesca e la figlia Margherita, nonché la sorella Patrizia, il padre Nicola e la madre Gabriella.

Toro, come detto, era una guida alpina molto conosciuta e apprezzata per la profonda conoscenza che aveva della montagna. Purtroppo il destino beffardo ha strappato alla vita lui e l'amico Camplone con un tragico incidente avvenuto sul Corno Piccolo mentre i due erano in cordata e stavano risalendo il canale Sivitilli, sul versante dei Prati di Tivo.